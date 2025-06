Quedlinburg/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich die SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode und die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg am Sonntag 9:3 (4:1) getrennt.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Marinus Hartmut Udo Hotopp für Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg traf und nach nur fünf Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Niklas Grasemann (10.) erzielt wurde.

SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode Kopf an Kopf mit SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – 1:1 in Minute 10

Beim 1:1 blieb es jedoch nicht. Quedlinburg erspielte sich die Führung. Timo Melms traf in Minute 12, gefolgt von Wayne Odhiambo Beti und Lukas Alexander Vogt (14., 18.). Die Ilsenburger blieben ihnen auf den Fersen. Pascal-Leon Waldmann versenkte den Ball in Spielminute 54. Die SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Fabian Heinath traf in der 59. Spielminute noch einmal per Strafstoß, gefolgt von Beti und Melms (74., 76.). Dann gelang es den Ilsenburgern, die Dominanz der Quedlinburger nochmal herauszufordern. Waldmann versenkte den Ball in Spielminute 77 zum zweiten Mal. Vogt schoss und traf in Minute 80 zum zweiten Mal. Spielstand 8:3 für die SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.06.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 18

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Melms (Quedlinburg) den Ball erneut über die Linie bringen (87.). Mit 9:3 gingen die Quedlinburger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode – SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg

SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode: Köhne – Leisdorf (16. Vogt), Beti, Struckmeyer (58. Heinath), Hahn (46. Brauns), Grasemann, Melms, Elsner (29. Mahring), Zweckinger (28. Pathak)

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: Otto – Schumann, Eyermann, Gebhardt (16. Kiefer Morobel), Munzke, Egler, Knochen (36. Riethmüller), Riemenschneider, Marx, Schmidt (27. Waldmann), Hotopp

Tore: 0:1 Marinus Hartmut Udo Hotopp (5.), 1:1 Niklas Grasemann (10.), 2:1 Timo Melms (12.), 3:1 Wayne Odhiambo Beti (14.), 4:1 Lukas Alexander Vogt (18.), 4:2 Pascal-Leon Waldmann (54.), 5:2 Fabian Heinath (59.), 6:2 Wayne Odhiambo Beti (74.), 7:2 Timo Melms (76.), 7:3 Pascal-Leon Waldmann (77.), 8:3 Lukas Alexander Vogt (80.), 9:3 Timo Melms (87.); Schiedsrichter: Adam Mantel (Selke-Aue); Zuschauer: 93