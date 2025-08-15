Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg errang am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II einen 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den SV Lok Aschersleben.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – Aschersleben: Nachdem die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg an diesem Freitag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (0:1).

Brendan Block (SV Lok Aschersleben e.V.) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 43, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Ascherslebener konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Fabian Christian Schmidt der Torschütze (57.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

Minute 57 SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg gleichauf mit SV Lok Aschersleben – 1:1

Am Ende des Duells sollte es der SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Schmidt den Ball erneut aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg sicherte (90.+1). Die Gegner vom SV Lok Aschersleben beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Ilsenburger sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – SV Lok Aschersleben

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: H. W. Abel – Schipp, Mai (39. Parete), Busch, Zelle (37. N. Schmidt), Knochen (59. Strauchmann), Munzke (75. Henk), Riemenschneider, L. Abel (46. Ahrends), F. C. Schmidt, R. F. Abel

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Böckler, Göring, Breyer, Gurr, Scherf, Miroshnichenko, Block, Stopin, Ivanchenko (40. Fricke), Ivanchenko

Tore: 0:1 Brendan Block (43.), 1:1 Fabian Christian Schmidt (57.), 2:1 Fabian Christian Schmidt (90.+1); Schiedsrichter: Tim Benedikt Galuba (Oschersleben); Zuschauer: 45