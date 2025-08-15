Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II gelang der SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg ein 2:1 (0:1)-Heimsieg über den SV Lok Aschersleben.

Ilsenburg (Harz)/MTU. In einer überraschenden Kehrtwende hat die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg nach einem klaren Rückstand den SV Lok Aschersleben mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Hagen Kitzmann am Ende der ersten Halbzeit, als Brendan Block für Aschersleben traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 43 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Fabian Christian Schmidt den Ball ins Netz (57.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

1:1 im Duell zwischen SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und SV Lok Aschersleben – 57. Minute

Am Ende der Partie sollte es der SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Schmidt den Ball erneut aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg sicherte (90.+1). Die Gegner vom SV Lok Aschersleben beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Ilsenburger sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – SV Lok Aschersleben

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: H. W. Abel – Munzke (75. Henk), F. C. Schmidt, Knochen (59. Strauchmann), Schipp, Busch, L. Abel (46. Ahrends), Mai (39. Parete), Riemenschneider, Zelle (37. N. Schmidt), R. F. Abel

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Böckler, Ivanchenko, Stopin, Breyer, Miroshnichenko, Block, Göring, Gurr, Scherf, Ivanchenko (40. Fricke)

Tore: 0:1 Brendan Block (43.), 1:1 Fabian Christian Schmidt (57.), 2:1 Fabian Christian Schmidt (90.+1); Schiedsrichter: Tim Benedikt Galuba (Oschersleben); Zuschauer: 45