Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg sicherte sich am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II einen 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den SV Lok Aschersleben.

Ilsenburg (Harz)/MTU. In einer überraschenden Kehrtwende hat die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg nach einem klaren Rückstand den SV Lok Aschersleben mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Hagen Kitzmann, als Brendan Block für Aschersleben traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 43 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Fabian Christian Schmidt (57.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

57. Minute SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg gleichauf mit SV Lok Aschersleben – 1:1

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Schmidt, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und damit dem Ilsenburger Team den Sieg zu bescheren (90.+1). Die Gegner vom SV Lok Aschersleben beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – SV Lok Aschersleben

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: H. W. Abel – Riemenschneider, Busch, Schipp, Zelle (37. N. Schmidt), Munzke (75. Henk), Mai (39. Parete), Knochen (59. Strauchmann), F. C. Schmidt, R. F. Abel, L. Abel (46. Ahrends)

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Böckler, Breyer, Ivanchenko, Ivanchenko (40. Fricke), Scherf, Block, Miroshnichenko, Göring, Gurr, Stopin

Tore: 0:1 Brendan Block (43.), 1:1 Fabian Christian Schmidt (57.), 2:1 Fabian Christian Schmidt (90.+1); Schiedsrichter: Tim Benedikt Galuba (Oschersleben); Zuschauer: 45