Am 9. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II konnte sich der Nienburg vor 37 Zuschauern über einen soliden 4:2 (1:1)-Erfolg gegen die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg freuen.

Lennard Abel (SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg) netzte nur drei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Doch die Nienburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 23 wurde das Gegentor durch Dean Haisch erzielt.

Nienburg Kopf an Kopf mit SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – 1:1 in Minute 23

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Max Kinzelt/Nienburg (76.), gefolgt von Nick Schmidt (SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg) in Minute 85 und Lukas Lorenz (Nienburg) in Minute 90.+1. Spielstand 3:2 für den Nienburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 9

Nur -4 Spielminuten später konnte Lukas Lorenz (Nienburg) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+1). Mit 4:2 verließen die Nienburger den Platz als Sieger. Der Nienburg hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: Nienburg – SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg

Nienburg: Schumann – Ziebell, Brett, Haisch, Schneider, Rosenberger, Lenz, Lindner, Lorenz, Kinzelt, Rückriem

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: Otto – Fricke, Gessing, Munzke, Schmidt, Abel, Festerling, Ahrends, Schipp, Abel, Schmidt

Tore: 0:1 Lennard Abel (3.), 1:1 Dean Haisch (23.), 2:1 Max Kinzelt (76.), 2:2 Nick Schmidt (85.), 3:2 Lukas Lorenz (90.+1), 4:2 Oskar Heinrich Skibbe (90.+5); Schiedsrichter: Laurin Jonas Schulze (Aschersleben); Zuschauer: 37