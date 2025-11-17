Am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnte sich die SV Fortuna Magdeburg vor 64 Zuschauern über einen soliden 3:1 (2:0)-Sieg gegen die SG Union Sandersdorf freuen.

Magdeburg/MTU. Am Samstag konnte das Publikum auf dem Stadion Schöppensteg Platz2 eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Magdeburger gewannen souverän mit 3:1 (2:0) gegen die Gäste aus Sandersdorf.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Niklas Hännig das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (7.). Die Magdeburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 31 wurde ein weiteres Tor durch Lucas Kirchhoff erzielt.

Es sah nicht gut aus für Sandersdorf. Aber dann musste der SV Fortuna Magdeburg auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Levin Steffen Schneider nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Nur kurz darauf gelang es Bennet Heise, den Ball ins Netz zu befördern (90.+4). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die SV Fortuna Magdeburg hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SG Union Sandersdorf

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Al-Chuaibi, Anwaar (59. Heise), Gerloff, Starikovskiy (68. Böttcher), Telch (27. Nyarko), Lenze, Hännig (71. Rößner), Shaqiri (53. Fleck), Hilliger, Kirchhoff

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Uhte (75. Franzke), Mittmeier, Osterland, Pätzke (78. Segeth), Nitsche, Stagat (46. Schneider), Wieczorek, Groh, Trettenbach, Seide

Tore: 1:0 Niklas Hännig (7.), 2:0 Lucas Kirchhoff (31.), 2:1 Levin Steffen Schneider (90.+1), 3:1 Bennet Heise (90.+4); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Jan Erik Göbecke, Michael Kühl; Zuschauer: 64