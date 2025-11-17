Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem haushohen Endstand von 3:9 (2:3) verließ der FSV Barleben 1911 am Samstag den Sportplatz- Platz 2. Der 1. FC Lok Stendal fuhr siegreich nach Hause.

Barleben/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der FSV Barleben 1911 und der 1. FC Lok Stendal am Samstag 3:9 (2:3) getrennt.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Mykyta Dimonenko für Stendal traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Stendaler konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war John Poul Meyer der Torschütze (17.).

Dabei blieb es jedoch nicht. Barleben ergriff die Initiative und übernahm die Führung. Vincent Schröter traf in Minute 20. Die Stendaler blieben ihnen auf den Fersen. Dimonenko verschaffte seinem Team vier weitere Tore (28., 30., 46., 69.). Zu all dem Jammer lenkte der Barleber den Ball in der 77. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Mit einem Doppelpack von Danylo Koshyk . Barleben legte nochmal vor. Jonas Resch traf in Spielminute 86. Spielstand 8:3 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 12.15 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Nur kurz darauf gelang es Jakob Ziekau, den Ball ins Netz zu befördern (90.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – 1. FC Lok Stendal

FSV Barleben 1911: Alexander – Fromme, Müller, Günther, Bertram, J. P. Meyer, Schröter (64. Teubner), Korbginski, J. L. Meyer, Hoffmann (69. Mathiot), Resch

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Loock (43. Schulze), Wolff, Lauck, Lagemann (69. Salem Merso), Handge (79. Sawaneh), Vinzelberg, Meinelt, Völzke, Ziekau, Dimonenko (59. Koshyk)

Tore: 0:1 Mykyta Dimonenko (9.), 1:1 John Poul Meyer (17.), 2:1 Vincent Schröter (20.), 2:2 Mykyta Dimonenko (28.), 2:3 Johannes Lagemann (30.), 2:4 Mykyta Dimonenko (46.), 2:5 Danylo Koshyk (69.), 2:6 Tim Luca Alexander (77.), 2:7 Danylo Koshyk (79.), 2:8 Danylo Koshyk (84.), 3:8 Jonas Resch (86.), 3:9 Jakob Ziekau (90.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Nick Seydlitz, Neo-Miguel Ninschkewitz; Zuschauer: 31