Kein Punktgewinn für VfB 1906 Sangerhausen: Im eigenen Stadion musste das Team am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen die VfB Germania Halberstadt A1 hinnehmen.

VfB 1906 Sangerhausen verliert knapp gegen VfB Germania Halberstadt A1 mit 0:1

Sangerhausen/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen VfB 1906 Sangerhausen und VfB Germania Halberstadt A1 mit einem niedrigen 0:1 (0:0). 42 Fußballfans waren im Friesenstadion Pl.2 live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, vergab eine Gelbe Karte an die Sangerhäuser (61.). Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel sah es düster aus. Doch dann brachte Youen Schrader die Gäste in Führung (80.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Der VfB 1906 Sangerhausen rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – VfB Germania Halberstadt A1

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Schütz, Schoder (78. Grenzebach), Buchhorn, Bühling, Bärwolf, Ruppe, Schremmer, Nicolai (53. Ehrich), Lange, Halle

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Simon, Naujoks (68. Rheinschmitt), Stemmler (89. Michl), Stender, Leopold, Schrader (89. Leube), Ucke, Platz, Lancine (79. Schneider), Knoche (61. Roßberg)

Tore: 0:1 Youen Schrader (80.); Zuschauer: 42