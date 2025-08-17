Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: An diesem Wochenende hat die SG Sargstedt / Germania HBS II auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen den SV Plötzkau 1921 unterlag das Team von Marco Nathow mit 1:5 (1:2).

Sargstedt/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf um Marco Nathow hat am Sonntag vor 40 Zuschauern auf dem Sportplatz ganze fünf Bälle einstecken müssen. Das Spiel endete 1:5 (1:2).

Leon Fischer (SV Plötzkau 1921 e.V.) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Plötzkauer waren aber noch nicht fertig: In Minute 42 wurde das zweite Tor durch Tim Gelbke erzielt.

SG Sargstedt / Germania HBS II sieht sich 0:2 im Rückstand – 42. Minute

Es lief nicht gut für die SG Sargstedt / Germania HBS II. In Minute 45 gelang es Spieler Nummer 11 noch, die Ehre der Halberstädter zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Leon Fischer traf für Plötzkau gleich mehrmals in Minute 72 und 76. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Sargstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Fischer, den Ball erneut ins Netz zu befördern (90.+3). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die Halberstädter sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Sargstedt / Germania HBS II – SV Plötzkau 1921

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Hotopp (27. Henning), Natow (58. Roßmann), Camara, Richter, Abazid, Michl, Hartmann (74. Schindler), Rheinschmitt (35. Kühnau), Holstein, Herbst (66. Albrecht)

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Popp, Landgraf, Meißner (46. Radicke), Fütz, Fischer, Wenzel (76. Häckert), Querfurt, Fricke, Küstermann, Gelbke

Tore: 0:1 Leon Fischer (25.), 0:2 Tim Gelbke (42.), 1:2 Kevin Herbst (45.), 1:3 Leon Fischer (72.), 1:4 Leon Fischer (76.), 1:5 Leon Fischer (90.+3); Schiedsrichter: Lenny-Lucien Peschel (Deersheim); Zuschauer: 40