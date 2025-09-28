Kein Punktgewinn für SV Einheit Bernburg: Im eigenen Stadion musste das Team am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II mit 1:2 (1:0) einen Misserfolg gegen den SV Plötzkau 1921 hinnehmen.

Bernburg/MTU. Die Begegnung zwischen dem SV Einheit Bernburg und dem SV Plötzkau 1921 hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten aus Plötzkau auf und entschieden das Match schließlich mit 1:2 (1:0) für sich.

Die Gäste aus Plötzkau mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball 24 Minuten nach Spielbeginn von Nils Küstermann ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Bernburgern eine unverhoffte Führung ein. Die Plötzkauer legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Leon Fischer der Torschütze (48.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 6

48. Minute SV Einheit Bernburg gleichauf mit SV Plötzkau 1921 – 1:1

Das finale Tor der Partie fiel 19 Minuten nach der Pause, als Fischer den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (64.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Plötzkauer aber nicht mehr wettmachen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Plötzkau 1921 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Einheit Bernburg beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – SV Plötzkau 1921

SV Einheit Bernburg: Malz – Schaaf, Lorenz, Rothmann (78. Letz), Kommritz, Münzer (64. Fleck), Krug, Kohl, Kersten, Kühne (71. Desivojevic), Scheffler (78. Börnicke)

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Küstermann (37. Fleck), Gelbke, Beck, Popp, Querfurt, Fricke, Meißner (46. Landgraf), Fromme (24. Bartel), Weise, Fischer (71. Braune)

Tore: 1:0 Nils Küstermann (24.), 1:1 Leon Fischer (48.), 1:2 Leon Fischer (64.); Schiedsrichter: Torsten Meiners (Hecklingen); Zuschauer: 85