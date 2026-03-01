Am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II erzielte der Heimverein JSG Wernigerode gegen die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode ein 3:3 (0:1)-Unentschieden.

Wernigerode/MTU. Am Sonntag haben sich die JSG Wernigerode und die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (0:1).

Mika Jan Hartrampf traf für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode in Minute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die JSGer revanchieren: In Minute 77 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Michel Schulz erzielt.

77. Minute JSG Wernigerode gleichauf mit SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – 1:1

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Wayne Odhiambo Beti/SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (82.), gefolgt von Moritz Reik Mahring (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) in Minute 84 und Yafet Zeragabr Asemerom (JSG Wernigerode) in Minute 90.+2. Spielstand 3:2 für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 13

Bereits vier Spielminuten später konnte Schulz (JSG) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für JSG erlangen (90.+6).

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode

JSG Wernigerode: Bartkowiak – Reinhardt, Freystein, Turk, Schulz, Stechhahn (35. Koch), Buchold (35. Fuchs), Wypior, Hahne, Zilling (66. Michaelis), Deunert

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Gabriel, Hartrampf, Nowak, Beyer (46. Schiersch), Mahring, Elsner, Ziesing (38. Jackisch), Pathak, Beti, Rosplesch

Tore: 0:1 Mika Jan Hartrampf (19.), 1:1 Michel Schulz (77.), 1:2 Wayne Odhiambo Beti (82.), 1:3 Moritz Reik Mahring (84.), 2:3 Yafet Zeragabr Asemerom (90.+2), 3:3 Michel Schulz (90.+6); Schiedsrichter: Stefan Röhse (Benneckenstein); Zuschauer: 99