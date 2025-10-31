Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem beeindruckenden 4:0 (2:0) ging die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt von Trainer Ronny Manegold aus dem Duell mit dem SV Plötzkau 1921 vom Platz.

Oschersleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 30 Besuchern auf dem Sportplatz Hadmersleben geboten. Die Oscherslebener setzten sich deutlich mit 4:0 (2:0) gegen die Gäste aus Plötzkau durch.

Maddox Liam Kegel (NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt musste einmal Gelb hinnehmen (15.). Die Oscherslebener waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 35 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Kegel.

35. Minute: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt vorne dank zwei Treffern von Maddox Liam Kegel – 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 57: Hadmersleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Levi Räke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 8

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Das finale Tor der Partie fiel 23 Minuten nach der Halbzeitpause, als Robin Manegold den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:0 ausbaute (68.). Damit war der Erfolg der Oscherslebener gesichert. Die Gegner von der NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – SV Plötzkau 1921

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Franke (46. Welz), Wolff (46. Jülich), Fischer, Manegold, Eckert (46. Mohr), Herbst (46. Räke), Ilse, Okunowski, Abraham Maketh, Kegel

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Wolfram, Meißner, Fleck, Fischer, Gelbke, Fricke, Weise, Querfurt, Küstermann, Fromme (8. Häckert)

Tore: 1:0 Maddox Liam Kegel (13.), 2:0 Maddox Liam Kegel (35.), 3:0 Levi Räke (57.), 4:0 Robin Manegold (68.); Schiedsrichter: Leonard Friedrich (Ausleben); Zuschauer: 30