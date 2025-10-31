Dem SSV 80 Gardelegen U19 gelang es am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I, die NSG Ohre Spetze mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 30 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Gardelegen/MTU. Im Spiel zwischen Gardelegen und Ohre Spetze am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:1 (1:1)-Sieg für das Team aus Gardelegen.

Nach nur elf Minuten schoss Nick Engel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Flechtinger mussten nach 31 Spielminuten die Führung wieder abgeben. Maximilian Stefan Pfarre sorgte unfreiwillig für den Ausgleichstreffer, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (42.).

SSV 80 Gardelegen U19 Kopf an Kopf mit NSG Ohre Spetze – 1:1 in Minute 42

Unentschieden. Gardelegens Yanis Hermann Liebelt konnte seinem Team in Minute 66 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 7

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die NSG Ohre Spetze steckte einmal Gelb ein.

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Anton Fritz Krüger den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (75.). Damit war der Sieg der Gardeleger gesichert. Die Gardeleger haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen U19 – NSG Ohre Spetze

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Peters, Teßmer, Wannagat, Hirschfeld, Majewski, Kuthe, Liebelt, Roitsch, Schubert, M. Linow

NSG Ohre Spetze: Wirth – Engel, Bethge, Buthut, Möbbeck, Arnold, Wehrmeister, Scharenberg, Pfarre, Meyer, Metaj

Tore: 0:1 Nick Engel (11.), 1:1 Maximilian Stefan Pfarre (42.), 2:1 Yanis Hermann Liebelt (66.), 3:1 Anton Fritz Krüger (75.); Schiedsrichter: Marlon Schwarzlose (Gardelegen OT Potzehne); Zuschauer: 30