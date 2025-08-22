Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I konnte sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark vor 52 Zuschauern über einen soliden 4:2 (2:0)-Erfolg gegen die SG Blau-Weiß Neuenhofe freuen.

Robin Schulze (TuS Schwarz-Weiß Bismark) netzte 17 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Bismarker waren aber noch nicht fertig: In Minute 34 wurde ein weiteres Tor durch Oscar Schmidt erzielt.

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Neuenhofe-Torwart nicht verhindern (54, 66.). Der Vorsprung des TuS Schwarz-Weiß Bismark schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Yesse Grabe kämpfte weiter und in Minute 85 gelang Ben Roy Aleithe endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den TuS Schwarz-Weiß Bismark.

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Bismark

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Nur fünf Minuten darauf konnte Yanik Quaschny (Neuenhofe) den Ball über die Linie bringen (90.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: TuS Schwarz-Weiß Bismark – SG Blau-Weiß Neuenhofe

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Michelsen, Seeger, Kapahnke, Buchholz, Hildebrandt, Nikolai, Schmidt, Kalbe, Pietsch, Schulze

SG Blau-Weiß Neuenhofe: – Aleithe, Neumann, Chelvier, Natho, Riecke, Ulrich, Hasler, Troppenz, Quaschny, Tamm

Tore: 1:0 Robin Schulze (17.), 2:0 Oscar Schmidt (34.), 3:0 Oscar Schmidt (54.), 4:0 Robin Schulze (66.), 4:1 Ben Roy Aleithe (85.), 4:2 Yanik Quaschny (90.); Schiedsrichter: Erik Dombrowski (Gardelegen); Zuschauer: 52