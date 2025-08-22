Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I konnte sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark vor 52 Zuschauern über einen soliden 4:2 (2:0)-Erfolg gegen die SG Blau-Weiß Neuenhofe freuen.

Bismark/MTU. Am Freitag haben sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark und die SG Blau-Weiß Neuenhofe ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (2:0).

Robin Schulze (TuS Schwarz-Weiß Bismark) netzte 17 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Bismarker legten in der 34. Spielminute nach. Diesmal war Oscar Schmidt der Torschütze.

34. Minute: TuS Schwarz-Weiß Bismark mit 2:0 Vorsprung

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Neuenhofe-Torwart nicht verhindern (54, 66.). Der Vorsprung des TuS Schwarz-Weiß Bismark schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Yesse Grabe kämpfte weiter und in Minute 85 gelang Ben Roy Aleithe endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den TuS Schwarz-Weiß Bismark.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Bismark

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Yanik Quaschny den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (90.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Neuenhofer aber nicht mehr aufholen. Die Bismarker sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TuS Schwarz-Weiß Bismark – SG Blau-Weiß Neuenhofe

TuS Schwarz-Weiß Bismark: Paschke – Kapahnke, Buchholz, Seeger, Schmidt, Michelsen, Pietsch, Kalbe, Schulze, Hildebrandt, Nikolai

SG Blau-Weiß Neuenhofe: – Chelvier, Tamm, Hasler, Quaschny, Riecke, Troppenz, Natho, Ulrich, Aleithe, Neumann

Tore: 1:0 Robin Schulze (17.), 2:0 Oscar Schmidt (34.), 3:0 Oscar Schmidt (54.), 4:0 Robin Schulze (66.), 4:1 Ben Roy Aleithe (85.), 4:2 Yanik Quaschny (90.); Schiedsrichter: Erik Dombrowski (Gardelegen); Zuschauer: 52