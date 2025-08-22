Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode erzielte am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II vor 55 Zuschauern einen klaren 4:2 (3:1)-Sieg gegen die JSG Wernigerode.

Quedlinburg/MTU. Am Freitag haben sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und die JSG Wernigerode ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (3:1).

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Timo Melms für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Hannes Buchold den Ball ins Netz (20.).

Tor Nummer drei schoss Wayne Odhiambo Beti für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (24.). Die Partie blieb spannend. Timo Melms (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) traf in Minute 40. Marek Rosplesch traf für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (65). Spielstand 4:1 für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Mischa Hahne (JSG) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (81.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 90 handelte sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – JSG Wernigerode

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Beti, Mahring, Gabriel, Melms (79. Pathak), Nowak, Fischer, Rosplesch, Ziesing (77. Schiersch), Meyer, Jackisch (62. Hartrampf)

JSG Wernigerode: Berger – Stechhahn (25. Koch), Dübner, Beck, Freystein, Turk (58. Koch), Wypior, Stechhahn (25. Deunert), Schulz (75. Asemerom), Buchold, Hahne

Tore: 1:0 Timo Melms (8.), 1:1 Hannes Buchold (20.), 2:1 Wayne Odhiambo Beti (24.), 3:1 Timo Melms (40.), 4:1 Marek Rosplesch (65.), 4:2 Mischa Hahne (81.); Schiedsrichter: Daniel Börner (Ballenstedt, OT Rieder); Zuschauer: 55