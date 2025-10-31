Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Mit einem unrühmlichen Endstand von 0:7 (0:5) verließ der TuS Schwarz-Weiß Bismark an diesem Wochenende das Waldstadion Pl.2 in Bismark. Der SV Eintracht Salzwedel fuhr siegreich nach Hause.

Bismark/MTU. Im Waldstadion Pl.2 wurden die Fans des TuS Schwarz-Weiß Bismark am Freitag Zeugen einer bitteren Niederlage. Sieben Bälle gingen Keeper Jaden Paschke ins Netz. Das Spiel endete 0:7 (0:5).

Theo Krubert (SV Eintracht Salzwedel) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Wenige Minuten vergingen, bis , und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Felix Nikolai den Treffer zum 0:2, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (15.).

Minute 15: TuS Schwarz-Weiß Bismark 0:2 im Hintertreffen

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Alec Philo Stramm traf in Minute 26, Eliah Samuel Riethmüller zweimal in Minute 32 und 41 und Hishyar Wazar Hasan in Minute 65. Spielstand 6:0 für den SV Eintracht Salzwedel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bismark

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 7

26 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Phil Friedrich Hentschel (Salzwedel) den Ball über die Linie bringen (71.). Mit 7:0 verließen die Salzwedler den Platz als Sieger. In Spielminute 89 handelte sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TuS Schwarz-Weiß Bismark – SV Eintracht Salzwedel

TuS Schwarz-Weiß Bismark: J. Paschke – Nikolai, Schulze, J. Paschke, Michelsen, Buchholz, Seeger, Hildebrandt, Kapahnke, Steinmetz, Kalbe

SV Eintracht Salzwedel: Nguyen – Schulze, Hammer, Wazar Hasan, Hentschel, Gromeier, Riethmüller, Krubert, Weißbach, Thaute, Stramm

Tore: 0:1 Theo Krubert (5.), 0:2 Felix Nikolai (15.), 0:3 Alec Philo Stramm (26.), 0:4 Eliah Samuel Riethmüller (32.), 0:5 Eliah Samuel Riethmüller (41.), 0:6 Hishyar Wazar Hasan (65.), 0:7 Phil Friedrich Hentschel (71.); Schiedsrichter: Toni Lukowsky (Werben); Zuschauer: 38