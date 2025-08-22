Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I durfte sich der SV Eintracht Salzwedel vor 41 Fußballfans über einen soliden 6:3 (2:2)-Erfolg gegen den Post SV Stendal freuen.

Salzwedel/MTU. Am Freitag haben sich der SV Eintracht Salzwedel und der Post SV Stendal ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 6:3 (2:2).

Linus Wallbaum (Post SV Stendal) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der Post SV Stendal musste einmal Gelb hinnehmen (16.). Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Paul-Lennox Lemke den Ball ins Netz (21.).

1:1 im Duell zwischen SV Eintracht Salzwedel und Post SV Stendal – 21. Minute

1:1. Die Stendaler konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Linus Wallbaum versenkte den Ball in Spielminute 31 noch einmal. Die Salzwedler nahmen aber nochmal Anlauf. Hishyar Wazar Hasan versenkte den Ball in der 45. Spielminute, gefolgt von Phil Friedrich Hentschel (57.). Die Stendaler nahmen aber nochmal Anlauf. Wallbaum versenkte den Ball in Minute 80 noch einmal. 3:3. Die Salzwedler schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Alec Philo Stramm traf in Minute 81, gefolgt von Mamadu Aliu Gueta (83.). Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 5:3 für den SV Eintracht Salzwedel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der Post SV Stendal steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Eliah Samuel Riethmüller, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:3 zu erweitern (90.+2). Der SV Eintracht Salzwedel rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel – Post SV Stendal

SV Eintracht Salzwedel: Rostin – Weißbach, Horn, Wazar Hasan, Heubach, Lemke, Krubert, Hammer, Georgius, Riethmüller, Thaute

Post SV Stendal: Babajew – Wallbaum, Riedel, Michael, Fanta, Imiolczyk, Rasuly, Winkler, Lenz, Kniep, Singh

Tore: 0:1 Linus Wallbaum (8.), 1:1 Paul-Lennox Lemke (21.), 1:2 Linus Wallbaum (31.), 2:2 Hishyar Wazar Hasan (45.), 3:2 Phil Friedrich Hentschel (57.), 3:3 Linus Wallbaum (80.), 4:3 Alec Philo Stramm (81.), 5:3 Mamadu Aliu Gueta (83.), 6:3 Eliah Samuel Riethmüller (90.+2); Schiedsrichter: Tim-Pascal Jensch (Apenburg-Winterfeld); Zuschauer: 41