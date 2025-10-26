Ergebnis 2. Spieltag Heimniederlage: Germania Olvenstedt muss 1:3 gegen TuS 1860 Magdeburg-Neustadt akzeptieren
Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Der Heimvorteil half der Germania Olvenstedt am Sonntag nicht, als sie sich vor 30 Fans mit 1:3 (1:1) gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt verabschieden musste.
Magdeburg/MTU. Das Match zwischen Olvenstedt und Magdeburg-Neustadt ist mit einer deutlichen 1:3 (1:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.
Nach nur 13 Minuten schoss Maisam Mohammadi das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Lias Schäfer den Ball ins Netz (23.).
23. Minute Germania Olvenstedt gleichauf mit TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1
Unentschieden. Magdeburg-Neustadts Mohammadi konnte seinem Team in Minute 46 jedoch einen Vorsprung verschaffen.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 12.00 Uhr
- Austragungsort: Magdeburg
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I
- Spieltag: 2
29 Minuten nach der Pause konnte Mohammadi (Magdeburg-Neustadt) den Ball erneut über die Linie bringen (74.). Mit 3:1 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. In Spielminute 81 handelte sich die Germania Olvenstedt noch eine Rote Karte ein.
Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
Germania Olvenstedt: Schade (46. Arm) – Farhangnia (58. Shen), Golde, Stahl, Eckardt, Kohl, Schäfer, Kapsch, Bagrovski (46. Zahiti), Bühring (85. Köppe), Böer
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Kello – Kusch, Thiele (75. Abdulkarim), Zarek, Von Tycowicz, Haegebarth, Schlicht (19. Alamie), Berger, Lange, Khiro (75. Kaya), Mohammadi
Tore: 0:1 Maisam Mohammadi (13.), 1:1 Lias Schäfer (23.), 1:2 Maisam Mohammadi (46.), 1:3 Maisam Mohammadi (74.); Schiedsrichter: Karl-Eduard Postrach (Magdeburg); Zuschauer: 30