In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I kassierte die Germania Olvenstedt am Wochenende eine üble Pleite gegen die NSG Irxleben /Niederndodeleben und ging 1:13 (0:4) vom Platz.

Magdeburg/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft von Robin Wirdel hat am Sonntag vor 23 Zuschauern auf dem Sportplatz Olvenstedt ganze dreizehn Tore kassiert. Das Spiel endete 1:13 (0:4).

Finn Christian Armgart (NSG Irxleben /Niederndodeleben) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Paul Luca Grebe (4.) erzielt wurde.

Germania Olvenstedt liegt 0:2 im Rückstand – Minute 4

Es lief nicht gut für die Germania Olvenstedt. In Minute 83 gelang es Spieler Nummer 2 noch, die Ehre der Magdeburger zu bewahren, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Paul Luca Grebe traf für Irxleben /Niederndodeleben in Minute 83, Tim Heinrich in Minute 87 und Paul Luca Grebe in Minute 88. Spielstand 12:1 für die NSG Irxleben /Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 10

Nur eine Spielminute darauf konnte Armgart (Irxleben /Niederndodeleben) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 13:1 gingen die Börder als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt – NSG Irxleben /Niederndodeleben

Germania Olvenstedt: Schade – Böer, Kapsch, Arm, Kohl, Knöpfel, Platzek, Shen, Mai (46. Hoyer), Köppe, Schäfer

NSG Irxleben /Niederndodeleben: Stern – Grebe, Bräuer, Strebe, Hamann (26. Dao), Stehr, Armgart, Klein, Höltge, Thielecke, Sägebarth (26. Heinrich)

Tore: 0:1 Finn Christian Armgart (2.), 0:2 Paul Luca Grebe (4.), 0:3 Finn Christian Armgart (7.), 0:4 Finn Christian Armgart (26.), 0:5 Maddox-William Strebe (47.), 0:6 Luke Collin Thielecke (49.), 0:7 Finn Christian Armgart (56.), 0:8 Paul Luca Grebe (59.), 0:9 Leopold Oliver Stehr (78.), 1:9 Pascal Hoyer (83.), 1:10 Paul Luca Grebe (83.), 1:11 Tim Heinrich (87.), 1:12 Paul Luca Grebe (88.), 1:13 Finn Christian Armgart (89.); Schiedsrichter: Johann Eisfeld (Magdeburg); Zuschauer: 23