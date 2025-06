Klötze/MTU. Auf dem Sportplatz I Kusey wurden die Fans des TSV 1919 Kusey am Samstag Zeugen einer bitteren Niederlage. Fünf Bälle gingen Keeper Philip Drefenstedt durch die Finger. Das Spiel endete 1:5 (0:3).

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Yannis-Lennard Hahn für Brettin/Roßdorf traf und nach nur vier Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Tom Lehmann (17.) erzielt wurde.

TSV 1919 Kusey sieht sich 0:2 im Rückstand – 17. Minute

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Philip Drefenstedt musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Lehmann konnte in Minute 43 erneut einnetzen und Eggert legte in Minute 46 nach. Es lief nicht gut für den TSV 1919 Kusey. In Minute 68 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Kuseyer zu retten, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Spielstand 4:1 für den TSV Brettin/Roßdorf (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 13

Nur vier Minuten vor Abpfiff gelang es Wicke, den Ball erneut ins Netz zu befördern (86.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: TSV 1919 Kusey – TSV Brettin/Roßdorf (Flex)

TSV 1919 Kusey: P. Drefenstedt – Thiele, Reisener, Meerbote, D. Drefenstedt, Tschorsnig, Benesch, Meißner, Schulz, Stoppel, Eggert

TSV Brettin/Roßdorf (Flex): Kaufmann – Miklejewski, Stender, Köpnick, Blume, Lehmann, Wendt, Von Zweidorf, Hahn, Hildebrandt, Wicke

Tore: 0:1 Yannis-Lennard Hahn (4.), 0:2 Tom Lehmann (17.), 0:3 Tom Lehmann (43.), 0:4 Toni Laurin Wicke (46.), 1:4 Hendrik Eggert (68.), 1:5 Toni Laurin Wicke (86.); Schiedsrichter: Maik Gorka (Klötze); Zuschauer: 30