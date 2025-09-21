Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: An diesem Sonntag hat die Germania Olvenstedt auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage einstecken müssen. Gegen den SSV 80 Gardelegen U19 unterlag das Team von Robin Wirdel mit 2:7 (2:4).

Bjarne Peters (SSV 80 Gardelegen U19) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Malte Peer Hirschfeld (7.) erzielt wurde.

Dann verbuchten die Gardeleger einen weiteren Erfolg. Maksym Berezovskyi versenkte den Ball in der 24. Minute, gefolgt von Leonard Karl Kuthe (37.). Dann schafften es die Magdeburger, die Dominanz der Gardelegener nochmal herauszufordern. Mit einem Doppelpack von Erik Eckardt holte der Germania Olvenstedt e.V. auf. Eine wirkliche Gefahr erwuchs den Gardelegern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Hirschfeld schoss und traf in Spielminute 48, gefolgt von Yanis Hermann Liebelt (67.). Spielstand 6:2 für den SSV 80 Gardelegen U19.

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Hirschfeld, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:7 auszubauen (75.). In Spielminute 75 handelte sich die Germania Olvenstedt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt – SSV 80 Gardelegen U19

Germania Olvenstedt: Schade (46. Arm) – Farhangnia (76. Görne), Schäfer, Bagrovski (35. Köppe), Hoyer (59. Kiesel), Kapsch, Golde, Eckardt, Kohl, Bühring, Shen

SSV 80 Gardelegen U19: Müller – Wolter, Kuthe, Berezovskyi, Wannagat, Hirschfeld, Teßmer (46. Liehmann), Peters, Linow, Liebelt (69. Schubert), Freitag (24. Kirchhof)

Tore: 0:1 Bjarne Peters (2.), 0:2 Malte Peer Hirschfeld (7.), 0:3 Maksym Berezovskyi (24.), 0:4 Leonard Karl Kuthe (37.), 1:4 Erik Eckardt (40.), 2:4 Erik Eckardt (41.), 2:5 Malte Peer Hirschfeld (48.), 2:6 Yanis Hermann Liebelt (67.), 2:7 Malte Peer Hirschfeld (75.); Schiedsrichter: Johann Eisfeld (Magdeburg); Zuschauer: 52