Kantersieg für die NSG Ohre Spetze: Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen die SG Handwerk Magdeburg feiern. Vor 47 Zuschauern gewann das Team 12:1 (4:0).

Flechtingen/MTU. Die Flechtinger haben am Sonntag dem Gegner aus Magdeburg souveräne zwölf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 12:1 (4:0) gingen sie vom Platz.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Phil Steinmüller das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Die Flechtinger waren aber noch nicht fertig: In Minute 18 wurde das zweite Tor durch Lenni Scharenberg erzielt.

Minute 18: NSG Ohre Spetze liegt mit 2:0 vorne

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Nick Tyler Arnold konnte gleich zwei mal in Minute 24 und 37 einnetzen. Es sah nicht gut aus für die SG Handwerk Magdeburg. In Minute 47 gelang es Spieler Nummer 7 noch, die Ehre der Magdeburger zu retten, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Vier mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Magdeburger. Spielstand 11:1 für die NSG Ohre Spetze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Flechtingen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Heberling den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 12:1 verfestigte (89.). Damit war der Sieg der Flechtinger gesichert. Die NSG Ohre Spetze rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: NSG Ohre Spetze – SG Handwerk Magdeburg

NSG Ohre Spetze: Wirth – Meyer, Möbbeck (25. Wehrmeister), König (31. Metaj), Steinmüller, Arnold, Zeimer (25. Engel), Heberling, Scharenberg, Bethge (31. Bröckel), Pfarre

SG Handwerk Magdeburg: (77. Muhi) – Alabdullah, Kuster, Franke, Wilke, Solomon, Traore, Bajaha, Bode, Ahmed Mohamud, Voigt (18. Hübenthal)

Tore: 1:0 Phil Steinmüller (2.), 2:0 Lenni Scharenberg (18.), 3:0 Nick Tyler Arnold (24.), 4:0 Nick Tyler Arnold (37.), 4:1 Mohiadin Ahmed Mohamud (47.), 5:1 Phil Steinmüller (53.), 6:1 Phil Steinmüller (61.), 7:1 Lenni Scharenberg (70.), 8:1 Lenni Scharenberg (76.), 9:1 Noah Luis Wehrmeister (81.), 10:1 Noah Luis Wehrmeister (82.), 11:1 Lennart Heberling (84.), 12:1 Lennart Heberling (89.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Zuschauer: 47