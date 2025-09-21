Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Am vergangenen Sonntag war die NSG Ohre Spetze gegenüber der NSG Irxleben /Niederndodeleben machtlos und wurde 0:2 (0:0) besiegt.

Flechtingen/MTU. Das Spiel zwischen Ohre Spetze und Irxleben /Niederndodeleben ist mit einer klaren 0:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Kurz vor dem Ende der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Joachim Biermanski, als Finn Christian Armgart für Irxleben /Niederndodeleben traf und in Spielminute 68 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Flechtingen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 4

NSG Ohre Spetze liegt 0:2 zurück – Minute 82

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Noa Mathias Zornemann den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 verfestigte (82.). Damit war der Erfolg der Börder entschieden. In Spielminute 88 handelte sich die NSG Ohre Spetze noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: NSG Ohre Spetze – NSG Irxleben /Niederndodeleben

NSG Ohre Spetze: Wirth – Scharenberg (21. Klinge), Wehrmeister, Heberling, Metaj (41. Bethge), Arnold, König, Engel (38. Zeimer), Meyer, Pfarre, Buthut

NSG Irxleben /Niederndodeleben: Stern (46. Dattko) – Zornemann, Thielecke, Stehr, Strebe, Armgart, Grebe (33. Schier), Bräuer, Hamann (29. Heinrich), Sägebarth (23. Schädel), Golling

Tore: 0:1 Finn Christian Armgart (68.), 0:2 Noa Mathias Zornemann (82.); Schiedsrichter: Helmut Harpke (Hohe Börde/OT.Rottmersleben); Zuschauer: 40