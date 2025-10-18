Der VfB 1906 Sangerhausen II errang am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 26 Zuschauern einen klaren 4:1 (2:1)-Sieg gegen den BSC 99 Laucha.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 26 Besuchern des Friesenstadions Pl.2 geboten. Die Sangerhäuser setzten sich souverän mit 4:1 (2:1) gegen die Gäste aus Laucha durch.

Gleich nach dem Anstoß schoss Tom Hetke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.). Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Alexander Saal den Ball ins Netz (8.).

Christoph Eisler traf für Sangerhausen gleich mehrmals in Minute 11 und 54. Spielstand 3:1 für den VfB 1906 Sangerhausen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Das finale Tor der Partie fiel 16 Minuten nach der Halbzeitpause, als Marius Grüllmeyer den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 verfestigte (61.). Damit war der Erfolg der Sangerhäuser gesichert. In Spielminute 80 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen II noch eine Gelbe Karte ein. Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – BSC 99 Laucha

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – J. Stöhr, Hetke, Schröter, Olbricht (58. Gümül), F. Stöhr (77. Roßner), Fuhrmann, Yadlos (88. Schneider), Grüllmeyer (88. Franke), Dietze (89. Grübner), Eisler

BSC 99 Laucha: Stollberg (18. Schaer) – Schumann, Mohs (60. Handt), Krentz, Bothe, Riesen, Keidel, Saal, Porse, Hahnemann (75. Schmidt), Schneller

Tore: 1:0 Tom Hetke (5.), 1:1 Alexander Saal (8.), 2:1 Christoph Eisler (11.), 3:1 Christoph Eisler (54.), 4:1 Marius Grüllmeyer (61.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Tommy Lemke, Andreas Kräbel; Zuschauer: 26