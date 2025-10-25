Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf vor 25 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den VfB 1906 Sangerhausen II freuen.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 25 Besuchern auf dem Sportplatz Wengelsdorf geboten. Die Weißenfelser setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Sangerhausen durch.

Hussein Elmi (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Doppelpack von Hussein Elmi bringt SV Wacker 1919 Wengelsdorf 2:0 in Führung – Minute 73

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter eingreifen. Der VfB 1906 Sangerhausen II steckte einmal Gelb ein. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Ronald Geipel.

Das finale Tor der Partie fiel 28 Minuten nach der Halbzeitpause, als Elmi den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (73.). Damit war der Erfolg der Weißenfelser entschieden. In Spielminute 92 handelte sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch eine Gelbe Karte ein. Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – VfB 1906 Sangerhausen II

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Riedel – Erovic, Goltz (73. Wolf), Elmi, Hähnel, Lewinski, Beier, Hempel, Marschhausen, Woithe, Zimmermann

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Fuhrmann (60. Gümül), Baum, Buchhorn, Dietze, Eisler, Yadlos (46. Schneider), Schröter (60. Kamprath), Grüllmeyer (76. Grübner), Lange, Stöhr

Tore: 1:0 Hussein Elmi (30.), 2:0 Hussein Elmi (73.); Zuschauer: 25