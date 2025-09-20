Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den Sportring Mücheln heimste der SV Wacker 1919 Wengelsdorf am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Weißenfels/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf und der Sportring Mücheln am Samstag 2:1 (1:0) getrennt.

Die erste Halbzeit verlief ohne Tor. Erst in der Nachspielzeit schoss Dmytro Horstka das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (45.). Die Weißenfelser konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Paul Heiko Schubert der Torschütze (86.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

Am Ende des Duells sollte es dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Ralph Marschhausen den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Wengelsdorf sicherte (90.+2). Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – Sportring Mücheln

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz (11. Riedel) – Erovic, Hähnel, Lewinski (79. Khodadadkheyl), Osmanaj (70. Deckner), Beier (59. Goltz), Horstka, Rutz, Marschhausen, Brovii, Hempel

Sportring Mücheln: Mund – Sommerwerk, Meyer (53. Saddei), Semmer (47. Adamski), Marggraf, Kuhnert, Bagehorn (66. Sell), Schubert, Berghammer (71. Richter), Grosser, Maak (78. Kunze)

Tore: 1:0 Dmytro Horstka (45.+1), 1:1 Paul Heiko Schubert (86.), 2:1 Ralph Marschhausen (90.+2); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Lucas Rettig; Zuschauer: 95