Weißenfels/MTU. Das Spiel zwischen Weißenfels und Weißenfels ist mit einer klaren 0:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Phillip Kopp (SSC Weißenfels II) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 61, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

Minute 66: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 liegt 0:2 zurück

Unmittelbar darauf gelang es Brian Olajide, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 zu festigen (66.). In Spielminute 89 handelte sich der SSC Weißenfels II noch eine Gelbe Karte ein. Die Weißenfelser sind dennoch auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SSC Weißenfels II

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Freudenberg, Krämer, Schell, Köhler (46. Brendel), F. Kopp, Kräuter (69. L. Schmidt), L. Kopp, Dos Prazeres Pires (63. Ghebregergis), Rothhoff, Kowol (69. Drischmann)

SSC Weißenfels II: Magul – Beyer (85. Maas), Olajide (79. Karl), Barnickel, Hauer (71. Roy), Scheiding, Kopp, Kresse (46. Scherbaum), Ducke (65. Petrick), Schumann, Thormann

Tore: 0:1 Phillip Kopp (61.), 0:2 Brian Olajide (66.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Maik Ziener, Steven-Henry Burkhardt; Zuschauer: 99