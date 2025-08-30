Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 errang am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 45 Zuschauern einen klaren 4:1 (1:1)-Sieg gegen den SV Großgrimma.

Weißenfels/MTU. Weißenfels – Großgrimma: Nachdem der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit drei Treffern Vorsprung. Endstand: 4:1 (1:1).

Max Rackowitz (SV Großgrimma) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 kassierte einmal Gelb (33.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Joao Carlos Dos Prazeres Pires den Ball ins Netz.

Minute 43 SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 gleichauf mit SV Großgrimma – 1:1

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Großgrimma steckte jetzt einmal Gelb ein. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Weißenfels' Mienab Ghebregergis konnte seinem Team in Minute 70 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Großgrimma. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 16 (76.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

In den letzten Minuten versuchten durch Spieleraustausch nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Hannes Stadler ersetzte Tom Kammler und Linus Schmidt kam rein für Mienab Ghebregergis. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der SV Großgrimma hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Nick Simon (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen (89.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Großgrimma

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Freudenberg, Krämer (84. Simon), Kowol, Kräuter, Köhler, Kammler (80. Stadler), F. Kopp, L. Kopp, Ghebregergis (83. L. Schmidt), Dos Prazeres Pires (84. Rothhoff)

SV Großgrimma: Meißner – Weidner, Beyenbach (74. Pillert), Beyer (74. Wöpe), Baum (61. Schneider), Krobitzsch, Bauer, Rackowitz, Witt, Göbel, Angeli

Tore: 0:1 Max Rackowitz (13.), 1:1 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (43.), 2:1 Mienab Ghebregergis (70.), 3:1 Leon Kopp (76.), 4:1 Nick Simon (89.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Guntram Beck, Sascha Ließmann; Zuschauer: 45