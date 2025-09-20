Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 gelang dem SV Kelbra ein 3:2 (2:1)-Triumph über den TSV Großkorbetha.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Maximiliano Exequiel Conde für Kelbra traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Nazar Rybak den Ball ins Netz.

Minute 18: SV Kelbra führt mit zwei Toren

Tor Nummer drei schoss Franz Friedrich Knothe für Großkorbetha (22.). Die Partie blieb spannend. Eric Okapal traf für Kelbra (49). Spielstand 3:1 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

In Minute 71 fiel der finale Treffer der Partie. 26 Minuten nach der Pause gelang es Knothe, den Ball erneut ins Netz zu befördern (71.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Kelbra wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Großkorbetha beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – TSV Großkorbetha

SV Kelbra: Mykhailov – Conde (90. Steinberg), Okapal (83. Hegenbart), Gurniak, Barthel, Eis, Tagishi, Shpikula, Matschulat, Rybak, Nosov (75. Khudyi)

TSV Großkorbetha: Bartzschke – Lieb, Knothe, Hartmann, Knothe, Pschribülla (83. Bader), Schneider, Berbig (65. Binneböse), Küster, Reinschmied, Hoppen

Tore: 1:0 Maximiliano Exequiel Conde (1.), 2:0 Nazar Rybak (18.), 2:1 Franz Friedrich Knothe (22.), 3:1 Eric Okapal (49.), 3:2 Franz Friedrich Knothe (71.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Heinz Malsch, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 55