Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der SV Kelbra vor 51 Zuschauern über einen soliden 4:1 (2:0)-Sieg gegen den SSC Weißenfels II freuen.

Kelbra/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 51 Besuchern auf dem Sportplatz Kelbra geboten. Die Kelbraer waren den Gästen aus Weißenfels mit 4:1 (2:0) souverän überlegen.

Jaroslav Shpikula (SV Kelbra) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Eric Okapal den Ball ins Netz.

SV Kelbra mit 2:0 vorne – 44. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Illia Nosov traf in Minute 51 und Shpikula in Minute 56. Spielstand 4:0 für den SV Kelbra.

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Arthur Ducke (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Weißenfels erzielen (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SSC Weißenfels II

SV Kelbra: Mykhailov – Nosov, Okapal (86. Angermann), Matschulat, Rybak, Conde, Hegenbart (62. Khudyi), Tagishi, Eis, Barthel, Shpikula

SSC Weißenfels II: Magul – Baust, Häcker, Hauer (70. Roy), Karl (86. Apel), Petrick, Ducke, Scherbaum, Kresse, Barnickel, Scheiding

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (10.), 2:0 Eric Okapal (44.), 3:0 Illia Nosov (51.), 4:0 Jaroslav Shpikula (56.), 4:1 Arthur Ducke (84.); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Luay Maslmani, Sanny Sohal Fiedler; Zuschauer: 51