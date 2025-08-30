Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der SV Kelbra vor 51 Zuschauern über einen soliden 4:1 (2:0)-Erfolg gegen den SSC Weißenfels II freuen.

Kelbra/MTU. Die 51 Besucher auf dem Sportplatz Kelbra haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Kelbraer besiegten das Team aus Weißenfels mit 4:1 (2:0) souverän.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Jaroslav Shpikula für Kelbra traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Eric Okapal den Ball ins Netz.

SV Kelbra baut Vorsprung auf 2:0 aus – 44. Minute

Der Siegeszug der Kelbraer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Andreas Kundlatsch im gegnerischen Tor. Illia Nosov traf in Minute 51 und Shpikula in Minute 56. Spielstand 4:0 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Arthur Ducke (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Weißenfels erzielen (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SSC Weißenfels II

SV Kelbra: Mykhailov – Rybak, Matschulat, Eis, Conde, Shpikula, Barthel, Okapal (86. Angermann), Tagishi, Nosov, Hegenbart (62. Khudyi)

SSC Weißenfels II: Magul – Scheiding, Baust, Häcker, Petrick, Ducke, Scherbaum, Kresse, Barnickel, Karl (86. Apel), Hauer (70. Roy)

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (10.), 2:0 Eric Okapal (44.), 3:0 Illia Nosov (51.), 4:0 Jaroslav Shpikula (56.), 4:1 Arthur Ducke (84.); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Luay Maslmani, Sanny Sohal Fiedler; Zuschauer: 51