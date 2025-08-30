Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der SV Kelbra vor 51 Zuschauern über einen soliden 4:1 (2:0)-Sieg gegen den SSC Weißenfels II freuen.

Kelbra/MTU. Die 51 Besucher auf dem Sportplatz Kelbra haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Kelbraer schlugen das Team aus Weißenfels mit 4:1 (2:0) souverän.

Gleich nach Spielstart schoss Jaroslav Shpikula das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Die Kelbraer legten in der 44. Minute nach. Diesmal war Eric Okapal der Torschütze.

Minute 44: SV Kelbra liegt mit 2:0 vorne

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Illia Nosov traf in Minute 51 und Shpikula in Minute 56. Spielstand 4:0 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Arthur Ducke (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Weißenfels erzielen (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SSC Weißenfels II

SV Kelbra: Mykhailov – Tagishi, Matschulat, Nosov, Rybak, Barthel, Eis, Okapal (86. Angermann), Shpikula, Hegenbart (62. Khudyi), Conde

SSC Weißenfels II: Magul – Petrick, Häcker, Karl (86. Apel), Barnickel, Ducke, Hauer (70. Roy), Scherbaum, Baust, Kresse, Scheiding

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (10.), 2:0 Eric Okapal (44.), 3:0 Illia Nosov (51.), 4:0 Jaroslav Shpikula (56.), 4:1 Arthur Ducke (84.); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Luay Maslmani, Sanny Sohal Fiedler; Zuschauer: 51