Der SV Großgrimma errang am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 84 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den Sportring Mücheln.

Hohenmölsen/MTU. Die 84 Besucher auf dem Sportplatz Großgrimma - Platz 1 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hohenmölser schlugen das Team aus Mücheln mit 2:0 (1:0) souverän.

Max Weidner (SV Großgrimma) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 40, als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

Doppelpack von Max Weidner bringt SV Großgrimma 2:0 in Führung – Minute 87

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Weidner (Großgrimma) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (87.). Mit 2:0 gingen die Hohenmölser als Sieger vom Platz. Die Gegner vom SV Großgrimma beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Hohenmölser sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – Sportring Mücheln

SV Großgrimma: Schmidt – Weidner, Zech, Schneider, Göbel, Witt (68. Pillert), Rackowitz, Beyenbach (86. Kästner), Baum, Angeli (49. Boronczyk), Krobitzsch (86. Palatini)

Sportring Mücheln: Mund – Hiersig, Berghammer, Büttner, Grosser, Schubert, Kuhnert, Maak, Sommerwerk (40. Richter), Kunze (72. Reinboth), Bagehorn (80. Sell)

Tore: 1:0 Max Weidner (40.), 2:0 Max Weidner (87.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Christian Petzka, Hendrik Miekautsch; Zuschauer: 84