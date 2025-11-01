Der SV Großgrimma errang am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 84 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den Sportring Mücheln.

Hohenmölsen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 84 Besuchern auf dem Sportplatz Großgrimma - Platz 1 geboten. Die Hohenmölser waren den Gästen aus Mücheln mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Max Weidner (SV Großgrimma) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 40, als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

Doppelpack von Max Weidner bringt SV Großgrimma 2:0 in Führung – 87. Minute

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Weidner, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 auszubauen (87.). Die Gegner vom SV Großgrimma beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Großgrimma sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – Sportring Mücheln

SV Großgrimma: Schmidt – Rackowitz, Göbel, Krobitzsch (86. Palatini), Schneider, Weidner, Angeli (49. Boronczyk), Witt (68. Pillert), Zech, Beyenbach (86. Kästner), Baum

Sportring Mücheln: Mund – Grosser, Schubert, Hiersig, Büttner, Berghammer, Kuhnert, Bagehorn (80. Sell), Kunze (72. Reinboth), Sommerwerk (40. Richter), Maak

Tore: 1:0 Max Weidner (40.), 2:0 Max Weidner (87.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Christian Petzka, Hendrik Miekautsch; Zuschauer: 84