Ein 3:3 (0:2)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Höhnstedt und SSV 90 Landsberg am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Salzatal/MTU. Der SV Höhnstedt und der SSV 90 Landsberg haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 3:3 (0:2).

Es waren bereits 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Maik Stryjakowski für Landsberg traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Philipp Köhler den Ball ins Netz (39.).

Minute 39: SV Höhnstedt 0:2 im Hintertreffen

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Tobias Weißenborn/Höhnstedt (49 und 60.), gefolgt von Maximilian George (SSV 90 Landsberg) in Minute 77. Spielstand 3:2 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Weißenborn, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Salzataler zu erlangen (90.+2). Die Gegner vom SSV 90 Landsberg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Höhnstedt rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – SSV 90 Landsberg

SV Höhnstedt: Pilowski – Balashov (85. Scheffler), Weißenborn, Göring, Rickert, Ruckhardt, Matz, Mergner (90. Ruhmann), Elstner, Schauer, Schulz

SSV 90 Landsberg: Dimke – Diallo (73. George), Stryjakowski, Reuschel (80. Schubert), Scheller, Wichmann, Köhler (88. Stephan), Kleeblatt, Knaut (73. Madalschek), Rappe, Knorr

Tore: 0:1 Maik Stryjakowski (30.), 0:2 Philipp Köhler (39.), 1:2 Tobias Weißenborn (49.), 2:2 Tobias Weißenborn (60.), 2:3 Maximilian George (77.), 3:3 Tobias Weißenborn (90.+2); Schiedsrichter: Jens Rosenbaum (Halle); Assistenten: Martin Beutel, Steve Kossin; Zuschauer: 103