Der SSC Weißenfels II errang am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 73 Zuschauern einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den FC RSK Freyburg.

Weißenfels/MTU. Die 73 Besucher des Stadtstadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser besiegten das Team aus Freyburg mit 3:0 (2:0) souverän.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Erik Scherbaum für Weißenfels traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Robin Schumann (17.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

SSC Weißenfels II führt in Minute 17 mit 2:0

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC RSK Freyburg musste zweimal Gelb hinnehmen.

Der letzte Treffer fiel kurz nach der Pause. Sechs Minuten nach Anpfiff gelang es Tony Barnickel, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu festigen (51.). In Spielminute 90 handelte sich der FC RSK Freyburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – FC RSK Freyburg

SSC Weißenfels II: Magul – Köllner (83. Roy), Barnickel, Scherbaum, Olajide (46. Haufe), Scheiding, Ducke, Hauer (74. Kresse), Baust (66. Säuberlich), Koch, Schumann (55. Lehmann)

FC RSK Freyburg: Derbek – Schirner, Schulz, Kaiser (65. Mänicke), Schied (70. Alalo), Bagdohn, Weise, Pereira Nunes, Großmann (62. Beyer), Töpe (80. Cebulla), Sambu (46. Staupendahl)

Tore: 1:0 Erik Scherbaum (4.), 2:0 Robin Schumann (17.), 3:0 Tony Barnickel (51.); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Alexander Markus, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 73