Fußball-Landesklasse 6: In der Partie am Samstag war der SV Großgrimma gegenüber dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf machtlos und wurde mit 1:4 (0:2) vom Platz gefegt.

Hohenmölsen/MTU. Das Spiel zwischen Großgrimma und Wengelsdorf ist mit einer deutlichen 1:4 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Kenan Erovic für Wengelsdorf traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Weißenfelser legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Bohdan Brovii der Torschütze (4.).

4. Minute: SV Großgrimma 0:2 im Hintertreffen

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Tim Beier konnte in Minute 52 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Großgrimma. In Minute 68 schaffte es Spieler Nummer 13 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Match war jedoch verloren. Spielstand 3:1 für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Beier (Wengelsdorf) den Ball erneut über die Linie bringen (86.). Mit 4:1 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Großgrimma wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Wacker 1919 Wengelsdorf beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SV Großgrimma: Schmidt – Beyenbach, Angeli (82. Kästner), Schneider (68. Pillert), F. Rackowitz (60. Ibrahim), M. Rackowitz, Krobitzsch (46. Bauer), Weidner, Zech, Baum, Göbel

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Köhler – Beier (86. Becker), Hempel, Marschhausen, Khodadadkheyl (72. Wolf), Horstka, Lewinski, Erovic (77. Zimmermann), Rutz, Brovii (72. Goltz), Woithe

Tore: 0:1 Kenan Erovic (3.), 0:2 Bohdan Brovii (4.), 0:3 Tim Beier (52.), 1:3 Marius Baum (68.), 1:4 Tim Beier (86.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Roman Schönemann, Philipp Münchow; Zuschauer: 35