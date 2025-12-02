Am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der TSV Großkorbetha vor 73 Zuschauern über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen den VfB 1906 Sangerhausen II freuen.

Weißenfels/MTU. Die 73 Besucher des Wilhelm-Kaiser-Stadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser schlugen die Gäste aus Sangerhausen mit 3:0 (1:0) souverän.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Jonas Schneider das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Die Weißenfelser legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Jonas Küster der Torschütze (56.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

TSV Großkorbetha liegt in Minute 56 2:0 vorn

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der VfB 1906 Sangerhausen II steckte zweimal Gelb ein.

In Minute 67 fiel das letzte Tor der Partie. 22 Minuten nach der Pause gelang es Schneider, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu festigen (67.).

Aufstellung und Statistik: TSV Großkorbetha – VfB 1906 Sangerhausen II

TSV Großkorbetha: Stark – Seidel, P. Knothe, Hartmann, Große, Schneider (80. Roth), Küster (89. Berbig), Hesse, Thurm (72. Binneböse), F. F. Knothe (72. Schenk), Hanschke

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Eisler (77. Grübner), Schneider, Kamprath, Dietze (77. Franke), Gümül, Grüllmeyer, Buchhorn, Schröter, Baum, Hetke

Tore: 1:0 Jonas Schneider (10.), 2:0 Jonas Küster (56.), 3:0 Jonas Schneider (67.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Robert Blöhm, Sander Hahnwald; Zuschauer: 73