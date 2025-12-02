Fußball-Landesklasse 6: Mit einem überzeugenden 5:0 (3:0) ging der VfB Oberröblingen von Trainer Meik Rockstroh aus dem Duell mit dem SV Braunsbedra vom Platz.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 92 Besuchern auf dem Sportplatz Oberröblingen geboten. Die Sangerhauser setzten sich deutlich mit 5:0 (3:0) gegen die Gäste aus Braunsbedra durch.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Mika Altenburg für Oberröblingen traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV Braunsbedra musste einmal Gelb hinnehmen (18.). Die Sangerhauser waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 20 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Altenburg.

Mika Altenburg kickt VfB Oberröblingen in 2:0-Führung – Minute 20

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Lennart Ryan Kummer traf in Minute 44 und Tobias Meißner in Minute 62. Spielstand 4:0 für den VfB Oberröblingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der SV Braunsbedra kassierte noch einmal Gelb. Der VfB Oberröblingen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Das letzte Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Pause, als Paul Wanski den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 erweiterte (76.). Damit war der Triumph der Sangerhauser entschieden. Die Sangerhauser sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – SV Braunsbedra

VfB Oberröblingen: Beek – Kummer, Würzburg (74. Angelstein), Ernst, Altenburg, Pulz, Wanski (78. Stutterheim), Wenske (46. Cepa), Meißner, Franke, Michael

SV Braunsbedra: Joel – Dahaba, Böhme (64. Fomba), Richter, Toth, Voigt, Polishchuk, Glaubitz, Odufuye, Popov, Reifarth

Tore: 1:0 Mika Altenburg (1.), 2:0 Mika Altenburg (20.), 3:0 Lennart Ryan Kummer (44.), 4:0 Tobias Meißner (62.), 5:0 Paul Wanski (76.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Olaf Friedrich, Jens Sittel; Zuschauer: 92