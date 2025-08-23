Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 6 errangen Christian Baust und sein Team SSC Weißenfels II gegen den SV Wacker 1919 Wengelsdorf – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (0:0) wider.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 38 Besuchern auf dem Sportplatz Uichteritz - Platz 1 geboten. Die Weißenfelser setzten sich deutlich mit 5:0 (0:0) gegen die Gäste aus Wengelsdorf durch.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) zwei Gelbe Karten an die Weißenfelser (19., 37.). In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Arthur Ducke (SSC Weißenfels II) netzte in der 5. Minute der zweiten Spielhälfte (50.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Erneut setzte Ducke den Ball ins Netz (54.).

Arthur Ducke kickt SSC Weißenfels II in 2:0-Führung – 54. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SSC Weißenfels II steckte noch einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Tony Barnickel traf in Minute 64 und Tommy Scheiding in Minute 73. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

In Minute 80 fiel der finale Treffer der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Barnickel, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 zu festigen (80.). Die Weißenfelser sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SSC Weißenfels II: Magul – Scherbaum, Beyer, Scheiding, Petrick (66. Säuberlich), Häcker, Kresse (73. Maas), Baust, Barnickel, Hauer (73. Roy), Ducke

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz – Elmi (58. Beier), Osmanaj, Horstka (67. Goltz), Hempel, Woithe (75. Zimmermann), Hähnel, Khodadadkheyl, Marschhausen, Lewinski, Erovic

Tore: 1:0 Arthur Ducke (50.), 2:0 Arthur Ducke (54.), 3:0 Tony Barnickel (64.), 4:0 Tommy Scheiding (73.), 5:0 Tony Barnickel (80.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Philipp Seyffert, Richard Riemer; Zuschauer: 38