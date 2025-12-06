Für den Gastgeber SV Wacker 1919 Wengelsdorf endete das Spiel gegen den SV Kelbra am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Weißenfels/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SV Wacker 1919 Wengelsdorf und SV Kelbra ist gleichauf geendet.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits gut in Gange, als Tony Hempel für Wengelsdorf traf und in Minute 56 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

1:1 im Duell zwischen SV Wacker 1919 Wengelsdorf und SV Kelbra – 84. Minute

Nur sechs Minuten vor Spielende gelang es Illia Nosov, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Kelbraer zu erlangen (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – SV Kelbra

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Köhler – Marschhausen, Lewinski, Erovic (77. Elmi), Hähnel, Hempel, Brovii, Woithe, Osmanaj, Rutz, Horstka

SV Kelbra: Mykhailov – Hegenbart (81. Sommer), Matschulat, Nosov, Gurniak, Barthel, Shpikula, Khudyi, Conde, Sommer, Eis

Tore: 1:0 Tony Hempel (56.), 1:1 Illia Nosov (84.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Matthias Wagner, Charlott Ziehm; Zuschauer: 57