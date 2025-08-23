Kein Punktgewinn für TSV Kickers 66 Gonnatal: Im eigenen Stadion musste das Team am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit 2:3 (0:0) einen Misserfolg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 einstecken.

Allstedt/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der TSV Kickers 66 Gonnatal und der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 am Samstag 2:3 (0:0) getrennt.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Christopher-Ramon Denzin (SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V.) netzte in der 6. Minute der zweiten Halbzeit (51.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Eric Leich (52.) erzielt wurde.

1:1 für TSV Kickers 66 Gonnatal und SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – Minute 52

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Marius Herrmann/Gonnatal (75.), gefolgt von Martin Köhler (SV Rot-Weiß Weißenfels 1951) in Minute 88. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Joao Carlos Dos Prazeres Pires den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (90.+3). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Weißenfelser aber nicht mehr einholen. Die Sangerhauser sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Paper, Hagene (81. Gaensewich), Siebenhüner (90. Lenneper), Stüber, Ditscher, Töpfer, Leich, Säcker, Omnitz, Goldberg

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Kopp, Ghebregergis, Kopp, Kammler (72. Rothhoff), Dos Prazeres Pires, Denzin, Kowol, Ullmann (87. Köhler), Krämer, Stadler (67. Kräuter)

Tore: 0:1 Christopher-Ramon Denzin (51.), 1:1 Eric Leich (52.), 2:1 Marius Herrmann (75.), 2:2 Martin Köhler (88.), 2:3 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (90.+3); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Marcel Klein, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 110