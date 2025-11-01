Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 6-Partie gegen den SSC Weißenfels II mit 0:2 (0:0).

Weißenfels/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Jan Freudenberg. Der Trainer von Weißenfels musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Weißenfels beobachten.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 16 Spielminuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Phillip Kopp das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (61.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 liegt 0:2 zurück – 66. Minute

Schon fünf Spielminuten später konnte Brian Olajide (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen (66.). Mit 2:0 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz. In Spielminute 89 handelte sich der SSC Weißenfels II noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 rutschte dennoch auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SSC Weißenfels II

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Freudenberg, L. Kopp, Kowol (69. Drischmann), Dos Prazeres Pires (63. Ghebregergis), Kräuter (69. L. Schmidt), F. Kopp, Köhler (46. Brendel), Krämer, Schell, Rothhoff

SSC Weißenfels II: Magul – Hauer (71. Roy), Kopp, Thormann, Olajide (79. Karl), Schumann, Ducke (65. Petrick), Kresse (46. Scherbaum), Scheiding, Beyer (85. Maas), Barnickel

Tore: 0:1 Phillip Kopp (61.), 0:2 Brian Olajide (66.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Maik Ziener, Steven-Henry Burkhardt; Zuschauer: 99