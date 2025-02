Der MSV Eisleben errang am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den SV Zöschen 1912.

Eisleben/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem MSV Eisleben und SV Zöschen 1912. 63 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Städtischer Sportplatz Pl.3.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld) eine Gelbe Karte an die Eisleber (69.). Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Spielhälfte nicht besser aus. Doch dann brachte Patrick Bloßfeld den Gastgeber in Führung (77.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 17

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – SV Zöschen 1912

MSV Eisleben: Isensee – Eichler (60. Seidemann), Damm, P. Bloßfeld, Becker (46. Olkhovskyi), Behncke (88. Raman), Hoffmann, Wölbing (70. Wendler), Shtyrbu, C. Bloßfeld, Roos

SV Zöschen 1912: Jung – Erl, Junge (79. Voigt), Schlorf, Günther, Mißner, Kühnel, Kops (84. Schimkat), Krug, Elhakim (46. Jirsak), Rieder

Tore: 1:0 Patrick Bloßfeld (77.); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Holger Bornschein, Diana Block; Zuschauer: 63