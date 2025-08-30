Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erzielte der Heimverein FC RSK Freyburg gegen den Sportring Mücheln ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Duell zwischen FC RSK Freyburg und Sportring Mücheln endet mit Remis 0:0

Freyburg/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem FC RSK Freyburg und Sportring Mücheln. 253 Zuschauer verfolgten das Spiel im Jahnstadion Freyburg. Schiri Leon Gabriel Radtke (Leipzig) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem elf Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Spielleiter in dieser hitzigen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Der FC RSK Freyburg hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – Sportring Mücheln

FC RSK Freyburg: Derbek – S. Alalo, Töpe, Pereira Nunes, Schied, Kaiser, Schulz, Sambu, Krumbholz, Großmann (80. Illig), Weise (58. Rosenberg)

Sportring Mücheln: Mund – Semmer, Meyer (67. Adamski), Schubert (81. Scharf), Sommerwerk, Grosser, Maak, Jaskula (62. Marggraf), Hiersig (78. Kunze), Bagehorn (71. Sell), Kuhnert

; Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Tim Treizel, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 253