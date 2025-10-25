Kantersieg für den SSC Weißenfels II: Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen den TSV Kickers 66 Gonnatal einfahren. Vor 20 Zuschauern gewann das Team 8:0 (6:0).

Weißenfels/MTU. Die Weißenfelser haben am Samstag dem Gegner aus Gonnatal ganze acht Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 8:0 (6:0) gingen sie vom Platz.

Arthur Ducke (SSC Weißenfels II) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Max Hauer den Ball ins Netz (3.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Tony Barnickel traf in Minute 20, Chris Karl in Minute 29, Mark Leonard Thormann in Minute 41, Hauer in Minute 43 und Robin Schumann in Minute 88. Spielstand 7:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Bereits eine Spielminute später konnte Barnickel (Weißenfels) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 8:0 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz. Der SSC Weißenfels II sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – TSV Kickers 66 Gonnatal

SSC Weißenfels II: Förster – Baust (50. Roy), Scheiding, Hauer (46. Säuberlich), Häcker (14. Karl), Schumann, Kopp (60. Kalkofen), Kresse (69. Buttlar), Barnickel, Thormann, Ducke

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Steyer, Säcker, Franke, Omnitz, Froeschen, Stüber, Siebenhüner (76. Hagene), Goldberg, Ditscher, Hoffmann (46. Dittmann)

Tore: 1:0 Arthur Ducke (2.), 2:0 Max Hauer (3.), 3:0 Tony Barnickel (20.), 4:0 Chris Karl (29.), 5:0 Mark Leonard Thormann (41.), 6:0 Max Hauer (43.), 7:0 Robin Schumann (88.), 8:0 Tony Barnickel (89.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Enrico Betke, Laurenz Langrock; Zuschauer: 20