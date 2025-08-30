Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 6 erzielten Steffen Schülert und sein Team SV Wacker 1919 Wengelsdorf gegen den VfB Oberröblingen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (1:0) wider.

Weißenfels/MTU. 5:1 (1:0) in Wengelsdorf: Ganze fünf Bälle hat das Team von Steffen Schülert, der SV Wacker 1919 Wengelsdorf, am Samstag im Tor der Gegner aus Oberröblingen untergebracht.

Nach lediglich zwölf Minuten schoss Bohdan Brovii das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Oberröblingen steckte zweimal Gelb ein (26.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Sangerhauser revanchieren: In Minute 62 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Michael Koch erzielt.

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der VfB Oberröblingen kassierte noch einmal Gelb. Tony Hempel traf für Wengelsdorf in Minute 69, Bohdan Brovii in Minute 73 und Tim Beier in Minute 86. Spielstand 4:1 für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Markus Goltz den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:1 ausbaute (89.). Damit war der Erfolg der Weißenfelser entschieden. Die Weißenfelser haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – VfB Oberröblingen

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz (90. Riedel) – Osmanaj (59. Goltz), Hähnel, Elmi (75. Deckner), Brovii, Erovic (67. Beier), Lewinski (80. Zimmermann), Horstka, Hempel, Marschhausen, Khodadadkheyl

VfB Oberröblingen: Beek – Pulz, Franke, Leich, Michael (55. Wenske), Ernst (49. Meißner), Koch, Angelstein (87. Engert), Altenburg (75. Kummer), Cepa, Strese

Tore: 1:0 Bohdan Brovii (12.), 1:1 Michael Koch (62.), 2:1 Tony Hempel (69.), 3:1 Bohdan Brovii (73.), 4:1 Tim Beier (86.), 5:1 Markus Goltz (89.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Jan Müller, Tommy Lemke; Zuschauer: 47