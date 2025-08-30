Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf unter Leitung von Coach Steffen Schülert feierte einen deutlichen Erfolg über den VfB Oberröblingen mit einem 5:1 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 6-Partie.

Weißenfels/MTU. Die Weißenfelser haben am Samstag dem Kontrahenten aus Oberröblingen ganze fünf Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 5:1 (1:0) gingen sie vom Platz.

In Minute 12 schoss Bohdan Brovii das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Oberröblingen kassierte zweimal Gelb (26.). Das Gegentor konnten die Sangerhauser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Michael Koch den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

1:1 für SV Wacker 1919 Wengelsdorf und VfB Oberröblingen – Minute 62

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der VfB Oberröblingen kassierte noch einmal Gelb. Tony Hempel traf für Wengelsdorf in Minute 69, Bohdan Brovii in Minute 73 und Tim Beier in Minute 86. Spielstand 4:1 für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Bereits drei Minuten darauf konnte Markus Goltz (Wengelsdorf) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 5:1 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – VfB Oberröblingen

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz (90. Riedel) – Lewinski (80. Zimmermann), Erovic (67. Beier), Khodadadkheyl, Brovii, Marschhausen, Horstka, Osmanaj (59. Goltz), Hähnel, Elmi (75. Deckner), Hempel

VfB Oberröblingen: Beek – Koch, Strese, Michael (55. Wenske), Franke, Leich, Altenburg (75. Kummer), Pulz, Cepa, Angelstein (87. Engert), Ernst (49. Meißner)

Tore: 1:0 Bohdan Brovii (12.), 1:1 Michael Koch (62.), 2:1 Tony Hempel (69.), 3:1 Bohdan Brovii (73.), 4:1 Tim Beier (86.), 5:1 Markus Goltz (89.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Jan Müller, Tommy Lemke; Zuschauer: 47