Fußball-Landesklasse 6: Mit einem beeindruckenden 4:0 (1:0) ging der FC RSK Freyburg von Trainer Ronny Sieber aus dem Spiel mit dem SV Großgrimma vom Platz.

4:0 – FC RSK Freyburg in der Partie gegen SV Großgrimma deutlich souverän

Freyburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 140 Besuchern des Jahnstadions Freyburg geboten. Die Freyburger setzten sich deutlich mit 4:0 (1:0) gegen die Gäste aus Großgrimma durch.

Max Schirner (FC RSK Freyburg) netzte 14 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Freyburg noch einen drauf: In Minute 73 wurde das zweite Tor durch Felix Kaiser erzielt.

FC RSK Freyburg mit 2:0 vorne – 73. Minute

Der Siegeszug der Freyburger brach nicht ab. Minute 80: Freyburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Malam Sidi Sambu ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Khail Alalo den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 festigte (85.). Damit war der Erfolg der Freyburger entschieden. Die Freyburger haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – SV Großgrimma

FC RSK Freyburg: Madeja – Weise, Schirner, Sambu, Töpe (65. Alalo), Bagdohn (69. Kaiser), Schulz, Mänicke, Großmann (80. Illig), Schied (65. Rosenberg), Pereira Nunes

SV Großgrimma: Meißner – Weidner, Schneider (30. Bach), Rackowitz, Göbel, Beyer, Pillert, Angeli, Baum, Wöpe, Zech

Tore: 1:0 Max Schirner (14.), 2:0 Felix Kaiser (73.), 3:0 Malam Sidi Sambu (80.), 4:0 Khail Alalo (85.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Thomas Nolte, Lenny Kullmann; Zuschauer: 140